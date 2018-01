Bombeiros continuam buscas a desaparecidos em Angra dos Reis

Os bombeiros e técnicos da Defesa Civil de Angra dos Reis, no Rio, continuavam, por volta das 11h30 desta terça-feira, 5, as buscas aos quatro corpos desaparecidos nos deslizamentos no Morro da Carioca e na Praia do Bananal, em Ilha Grande, segundo informações da prefeitura de Angra.

De acordo com a prefeitura, três pessoas estão sendo procuradas na Enseada do Bananal, em Ilha Grande, e uma quarta pessoa no Morro da Carioca, no centro de Angra.