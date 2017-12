Bombeiros controlam incêndio em Favela da zona sul de SP

Os bombeiros já controlaram o fogo que atingiu a Favela Alba, na Rua Manuel Cherém, na Vila Paulistana, zona sul da capital paulista, nesta madrugada, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Veja também: Incêndio atinge favela na zona sul de São Paulo Por volta das 7h30, as 23 equipes dos bombeiros permaneciam no local para a operação rescaldo. Cerca de 70 barracos, de acordo com a defesa civil, foram atingidos. Segundo o Cobom, duas pessoas ficaram feridas. Uma delas uma gestante de sete meses, que foi socorrida em trabalho de parto para o Hospital São Paulo, e um rapaz que foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.