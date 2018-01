Bombeiros controlam incêndio em galpão da Receita no RJ

Equipes de nove quartéis do Rio controlaram na manhã desta terça-feira, 17, o incêndio que atingiu um depósito da Receita Federal em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, próximo à Rodovia Presidente Dutra.

Segundo os bombeiros, ainda há pequenos focos de incêndio no local e as equipes realizam os trabalhos de rescaldo.

O fogo começou por volta das 20 horas de ontem no galpão onde estavam armazenados muitos contêineres, com cargas diversas. Ninguém ficou ferido. O motivo do incêndio ainda está sendo investigado.