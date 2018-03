Bombeiros controlam incêndio em prédio da Avenida Paulista As 12 equipes do Corpo de Bombeiros controlaram, por volta das 9 horas desta terça-feira, o incêndio que atingiu o 11º andar, e não no 13º como havia sido informado anteriormente, do prédio do Juizado Especial Federal, na Avenida Paulista. Apesar de conseguirem controlar as chamas, os bombeiros ainda fazem operação de rescaldo no prédio. Apesar da grande quantidade de fumaça que saía do andar, o incêndio não deixou feridos.O expediente no prédio não havia começado quando o fogo começou, e o edifício estava praticamente vazio. A pista no sentido Paraíso da avenida foi totalmente interditada entre a Rua Peixoto Gomide e a Alameda Campinas, causando grande lentidão na região, segundo a Companhia Engenharia de Tráfego (CET), que montou um esquema de desvio pela Alameda Santos. Causas do incêndio A juíza presidente do Juizado Especial Federal, Marisa Cucio, negou qualquer que arquivos e documentos importantes tenham sido queimados no 11º andar, onde aconteceu o incêndio. Segundo ela, o andar estava vazio, sendo reformado para se tornar um auditório. A juíza presidente disse ainda que no local estavam apenas computadores. De acordo com o coronel do comando do Corpo de Bombeiros Metropolitano, João dos Santos de Souza, as primeiras informações são de que houve um curto circuito na sala onde estavam os computadores. Souza explicou que uma varredura era feita no andar "para verificar se há possíveis vítimas que podem ter desmaiado com a fumaça". Segundo o coronel a primeira solicitação feita por funcionários do prédio da Justiça Federal foi efetuada às 8h17m. A primeira viatura, segundo ele, chegou ao local às 8h26m . Trânsito A interdição da Avenida Paulista por conta do incêndio causou grande congestionamento na região. Não há previsão de liberação da pista e o motorista deve optar por utilizar o desvio pela Alameda Santos ou a Avenida Rebouças, indo na direção da Avenida Brasil e de lá pegar a rua Sena Madureira, que sairá novamente na Avenida Paulista. Com o bloqueio da Paulista, formou-se um congestionamento de quase 5km, na pista sentido centro da Avenida Rebouças até o local do incêndio. A CET recomenda que os motoristas evitem passar pela Avenida Paulista e ruas próximas ao local. Esta matéria foi alterada às 10h58.