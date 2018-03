Bombeiros controlam incêndio em SP; uma mulher ficou ferida

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar por volta das 20 horas o incêndio de grande intensidade que atingiu na tarde deste sábado, 27, uma indústria de papel no bairro do Ipiranga, zona sul da capital. Embora 19 equipes trabalhem ainda no local para combater o fogo, a situação está sob controle.

A única vítima é uma mulher de 43 anos que foi encaminhada a um hospital da região por apresentar dores no peito, mas sem queimaduras. Os bombeiros não sabiam informar a gravidade do caso. O incêndio teve início às 16h40 e causou o desabamento de um teto do imóvel localizado na rua Álvaro do Vale, 150.