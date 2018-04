Bombeiros controlam incêndio na Serra da Canastra, em Minas Gerais

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros controlou na tarde desta terça-feira, 31, um incêndio no Parque Nacional da Serra da Canastra, no sul de Minas Gerais. O fogo começou na noite do dia 26 de agosto e a corporação foi acionada no dia seguinte.

Trabalharam no combate as chamas mais de 90 pessoas entre bombeiros, brigadistas do Instituto Chico Mendes e de Brasília, funcionários do Parque e voluntários da Serra do Caparaó. Também foram usados quatro aviões, dois helicópteros, sete viaturas do parque, duas viaturas dos bombeiros e um caminhão tanque da Prefeitura de São Roque de Minas.

O grupo ainda tenta extinguir pequenos focos de incêndio na área. De acordo com balanço divulgado pela corporação, a área queimada até agora é de aproximadamente 40% da reserva de vegetação nativa da região.

Segundo os bombeiros, a vegetação seca do local, os fortes vento favorecem a propagação do fogo e dificultam os trabalhos de combate.