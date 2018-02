Bombeiros controlam incêndio que começou domingo em SP O incêndio que começou na manhã de domingo, 8, em uma fábrica de roupas, na região central de São Paulo, só foi extinto na manhã desta segunda-feira, 9, segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Às 7h30, dezesseis equipes do Corpo de Bombeiros permaneciam no local para a operação rescaldo. O fogo atingiu uma indústria de roupas na Rua Bresser no fim da manhã de domingo, por volta das 11h50, mas ainda não se sabe quais foram as reais causas do acidente. De acordo com a Companhia Engenharia de Tráfego (CET), a Rua Bresser continuava bloqueada entre as ruas Sampson e Santa Clara, e o desvio do trânsito era feito pela Avenida Celso Garcia e pelas ruas Rubino de Oliveira e Sampson.