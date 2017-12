Bombeiros controlam princípio de incêndio na Cidade do Samba

SÃO PAULO - A Brigada de Incêndio da Cidade do Samba, na zona portuária do Rio, conseguiu controlar um princípio de incêndio em um dos barracões do local, na manhã desta terça-feira, 3.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que chegou a ser acionado, o fogo começou no almoxarifado da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, durante serviços de solda.

Funcionários do barracão confirmaram o incêndio, que foi controlado em cerca de 20 minutos, sem deixar feridos ou provocar muitos estragos.

Um incêndio ocorrido em 7 de fevereiro deste ano, nos barracões das escolas Grande Rio, Portela e a União da Ilha, destruiu cerca de R$ 10 milhões em carros alegóricos e fantasias.