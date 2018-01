Bombeiros decidem manter buscas por corpos nos escombros dos desabamentos no Rio

Anteriormente programadas para terminar neste domingo, 29, as buscas por corpos nos escombros dos desabamentos acontecidos no Centro do Rio de Janeiro vão continuar, disse o comandante do Corpo de Bombeiros, Sergio Simões. "Ainda existe a probabilidade de encontrarmos algum corpo na parte dos fundos. Existem áreas pontuais em que ainda há escombros", afirmou. Segundo Simões, 15 bombeiros continuam trabalhando no local do desastre e outros 15 estão no depósito para onde os entulhos foram enviados, em Duque de Caxias.

Neste último sábado, já havia sido suspensa a utilização de equipamentos pesados e os bombeiros trabalhavam apenas com uma escada Magirus na retirada de parte do vão das escadas do Edifício Liberdade, que ainda ficou presa ao prédio do lado.

Os parentes de cinco desaparecidos ainda esperam por notícias, o que pode elevar para 22 o número de mortos na tragédia. O 16º e 17º corpos foram encontrados na madrugada deste sábado.

O secretário Estadual de Defesa Civil, Sérgio Simões, que acompanha o trabalho das equipes de resgate, enviou neste último sábado algumas máquinas e equipes com cães farejadores para o terreno onde estão sendo depositados os entulhos, na Rodovia Washington Luís, na Baixada Fluminense.

Nesta sexta, foi achado um corpo de mulher, já muito dilacerado, entre os escombros e o secretário não descarta a possibilidade de que corpos de outras vítimas possam estar no local.