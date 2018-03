Bombeiros e policiais buscam por corpo de Eliza em lagoa em Minas

SÃO PAULO - Bombeiros de Ribeirão das Neves, em Minas, e policiais do Departamento de Homicídio do Estado iniciaram na manhã desta segunda-feira, 5, as buscas pelo corpo de Eliza Samudio na Lagoa Suja, no bairro da Liberdade. Eliza está desaparecida há 25 dias.

As buscas são fruto de informações obtidas por meio de uma denúncia anônima, a polícia trabalha com a hipótese do corpo da jovem ter sido jogado na localidade. Os policiais recolhem objetos na água para análise. A lagoa fica perto da casa de funcionários do sítio do goleiro Bruno, do Flamengo.

A estudante, de 25 anos, desaparecida desde 10 de junho, tentava provar na Justiça que o goleiro é o pai do filho dela, de 4 meses.