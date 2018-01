Bombeiros encontram corpo de 9a vítima de naufrágio n Pantanal Após quatro dias de buscas, equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha informaram nesta quinta-feira que encontraram o último dos nove desaparecidos do naufrágio de domingo de um barco no Rio Cuiabá, no Pantanal mato-grossense. O corpo de Gelson Bastos de Araújo foi encontrado na quarta-feira à noite e, segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, Eneides Martins, estava boiando no rio porque tinha se desprendido do barco. "Existia dificuldade de entrar na embarcação, porque ela inclinou e, com a pressão, entrou areia dentro", disse Martins à Reuters ao comentar sobre os obstáculos iniciais da equipe de 50 mergulhadores que atuaram no resgate. A Marinha ainda trabalha para remover o barco do leito do rio. Equipes de resgate retiraram pertences pessoais e outros objetos do barco e todo o material servirá para investigações. Um inquérito da Marinha vai avaliar as condições da embarcação e a documentação para apurar as causas do acidente. A Polícia Civil e o Ministério Público abriram processos para investigar se houve negligência, imperícia ou imprudência da embarcação na tragédia. No domingo, 13 das 22 pessoas que estavam na embarcação foram salvas, entre tripulantes e passageiros. Parte das vítimas era de amigos e sócios da Associação Atlética Banco do Brasil --empresários e professores universitários--, que se reuniam com freqüência e estavam no Pantanal para uma pescaria de oito dias. (Por Jonas da Silva)