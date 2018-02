Bombeiros encontram corpo de adolescente vítima de naufrágio em represa

TAUBATÉ - O Corpo de Bombeiros encontrou nesta terça-feira, 31, na represa de Paraibuna, a 101 km de São Paulo, o corpo de uma adolescente de 14 anos, uma das três vítimas de um naufrágio, ocorrido na segunda-feira à noite, possivelmente por excesso de peso, conforme aponta a polícia. O barco navegava à noite com quatro pessoas da mesma família, quando teria virado.

Apenas Adriana Aparecida Rainha de Moura, de 16 anos, sobreviveu e se recupera em casa, apesar do choque. Seu marido, com quem havia se casado na última sexta-feira, a sogra e a cunhada de Adriana, foram as vítimas fatais.

O Corpo de Bombeiros trabalhou até às 22h de segunda-feira na tentativa de resgate dos corpos, mas sem sucesso, retomando as buscas na manhã de hoje (terça-feira). Quatro mergulhadores trabalharam na operação.

A menina encontrada no início da tarde estava a cerca de 20 metros da superfície, numa região onde a represa chega a ter cem metros de profundidade. Segundo a mãe de Adriana, ela e o marido haviam voltado da lua de mel na última segunda-feira. No momento do naufrágio, segundo ela, eles atravessavam a represa em direção à casa onde iam morar, que ficava do outro lado da represa.