Bombeiros encontram corpo de homem que desapareceu em MG

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta segunda-feira, 21, o corpo de um homem que desapareceu em Naque, na Região Leste de Minas Gerais.

Na tarde do último sábado, 19, ele fazia o serviço de limpeza em um bueiro da cidade quando escorregou e caiu. O funcionário foi arrastado pela correnteza de um córrego.

Em Governador Valadares, a corporação ainda procura por uma mulher de 27 anos arrastada pela correnteza após uma forte chuva ocorrida na tarde de sábado. Um grupo de pessoas próximo às margens do córrego Figueirinha foi surpreendido por súbita elevação do nível d'água do córrego. Duas pessoas foram arrastadas, sendo que uma foi resgatada por populares.

Previsão. Esta segunda-feira, 21, terá sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas sobre o Noroeste, Norte e Nordeste de Minas Gerais. Os ventos de origem oceânica, carregados de umidade, favorecem o desenvolvimento de nuvens baixas nas primeiras horas da manhã nas demais regiões. Porém com o aquecimento diurno parte destas nuvens devem se dissipar e permitir um dia mais ensolarado com menor possibilidade de chuvas. Uma nova frente fria se desenvolve sobre o Sul do Brasil e deve atingir a região Sudeste do país a partir da tarde e noite da terça-feira, 22.