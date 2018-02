Bombeiros encontram corpo de jovem levado pela enxurrada Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Franca encontraram por volta das 11 horas desta sexta-feira, 2, o corpo do adolescente Pedro Augusto Rezende Maia, de 14 anos. Eles foi arrastado na tarde de quinta, 1º, pelas águas da forte chuva que caiu na cidade, por cerca de uma hora. O corpo foi encontrado a cerca de cinco quilômetros de onde o Pedro Augusto foi visto pela última vez, por colegas que voltavam com ele de um treino de futebol. Ele jogava na Francaninha. As buscas começaram ainda na tarde de segunda-feira, foram suspensas à noite e retomadas na manhã desta sexta. No momento do acidente chovia forte na cidade. Acompanhado por dois amigos, ele tentou atravessar em uma vala de coleta de águas pluviais com a bicicleta, mas foi levado pela enxurrada. O garoto ainda ficou entalado em uma tubulação, mas acabou caindo no Córrego dos Bagres, que corta a cidade. Os amigos ainda tentaram salvá-lo, mas não conseguiram. O corpo de Pedro Augusto está sendo velado na Associação Desportiva da Polícia Militar (ADPM) de Franca e será enterrado neste sábado, 3,às 9 horas.