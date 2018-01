Bombeiros encontram corpos de duas das três irmãs afogadas em Minas

São Paulo, 6 - Os bombeiros resgataram no sábado, 4, os corpos de duas das três irmãs que morreram afogadas na última quinta-feira, 2, no Rio Doce, na cidade mineira de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce. As buscas ao corpo de Daiane de Oliveira, de 13 anos, continuam. No sábado, foram resgatados os corpos de Thaynara Oliveira Reis, de 10 anos, e Daniele Oliveira da Silva, de 12 anos.

O trabalho de buscas começou na tarde de quinta, quando Daiane de Oliveira, de 13 anos, Daniele Oliveira da Silva, de 12 anos, e Thaynara Olveira Reis, de 10 anos, se afogaram no rio enquanto brincavam.

Segundo a mãe das meninas, que estava presente, Daiane e Daniele entraram na água para resgatar Thaynara e se afogaram também.

Estão sendo utilizados nas buscas um barco motorizado e uma equipe de mergulhadores que deve permanecer no local até o final da tarde.