Bombeiros encontram o nono corpo entre os escombros no Rio

SÃO PAULO - Os bombeiros encontraram mais um corpo, o de uma mulher, nos escombros do desabamento no centro do Rio, subindo para nove o número de vítimas fatais do acidente. Este é o segundo corpo que as equipes de busca e salvamento dos bombeiros e da Defesa Civil localizam nesta sexta-feira, 27.

Segundo os bombeiros, ao todo, foram encontrados três corpos de homens, cinco de mulheres e um ainda não identificado. As equipes estão concentradas em uma área onde provavelmente estavam os alunos de uma aula de informática.

O número de desaparecidos divulgado pela Defesa Civil estadual é diferente daquele estimado pela Prefeitura. A Defesa Civil cadastrou 23 vítimas do desabamento - 9 delas foram encontradas e, por essa contagem, as equipes de resgate procuram as outras 15. Para a Prefeitura, 27 pessoas sumiram entre os escombros e, com os 9 corpos encontrados, 18 continuam desaparecidas.