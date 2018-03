Bombeiros localizam 3º corpo em desabamento na BA

SÃO PAULO - O corpo do vigia Renildo Gomes Miranda, de 23 anos, que estava sendo procurado desde a noite de sábado nos escombros do desabamento de um edifício em Salvador, foi localizado na madrugada de hoje, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O vigilante foi encontrado debaixo de laje e alvenaria, na área do playground do edifício de sete andares localizado no bairro Pernambués. Ainda de acordo com a corporação, um cachorro da família foi resgatado com vida na noite de ontem.

O corpo de uma mulher, Nívea, mãe das duas crianças resgatadas com vida, já havia sido encontrado durante a tarde de ontem. André, de 8 anos, e Cecília, de 7, foram encaminhados a uma unidade de saúde. Caio Moura, de 19 anos, também foi resgatado, mas sem sinais vitais.

O desabamento do Edifício Guaratinga, localizado no bairro de Pernambués, ocorreu por volta das 19 horas de sábado. Chovia muito na região e uma encosta atrás do prédio teria cedido, empurrando toda a estrutura.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município de Salvador (Sucom) informou ontem que a empresa responsável pela construção do prédio de sete andares que desabou na noite de sábado - Marques Lima Construções Ltda. - não tinha alvará para a construção do edifício. O prédio desabou sobre uma casa vizinha.

Segundo vizinhos, o prédio estava pronto, mas ainda não havia moradores no local - os apartamentos seriam entregues a partir de ontem.