Bombeiros localizam corpo desaparecido no rio em Curitiba

Um corpo do sexo masculino foi localizado, na noite de sexta-feira, 20, por equipes de busca dos bombeiros, no rio Mossunguê, em Curitiba (PR).

Até o início deste sábado, 21, ainda não havia sido confirmado se o corpo pertence a Fábio Baggio, de 35 anos, que, juntamente com sua noiva, Elisiane Brittes, 30, desapareceram na quinta-feira, 19, após a ponte que passa sobre o rio, no trecho do bairro de Campo Comprido, desabar em razão de uma erosão.

Fábio e Elisiane ocupavam um Gol quando a estrutura veio abaixo. No momento do acidente a profundidade da água no córrego chegava a quatro metros, enquanto que, segundo testemunhas, o normal é de 50 a 60 cm. O corpo será encaminhado ao IML da cidade. As buscas continuam.

Vendaval

Pelo menos 30 casas foram destelhadas, por volta das 20h30 desta sexta-feira, 20, por um temporal misturado com vendaval na cidade de Capanema, no oeste paranaense, a 550 quilômetros de Curitiba. Segundo a Defesa Civil, não houve registro de vítimas.