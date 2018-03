Bombeiros não encontram avião que teria caído em SC A operação de buscas realizada entre 1h e 11h deste domingo no Morro do Cantagalo, em Itapoá, Litoral Norte de Santa Catarina, não confirmou a queda de uma aeronave. Uma forte explosão foi ouvida ontem à noite na região, levantando as suspeitas de um acidente aéreo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Itapoá, uma equipe sobrevoou com um helicóptero uma extensa área no entorno do Morro do Cantagalo e não encontrou nada que pudesse confirmar a queda. Duas equipes também percorreram a região a pé, até alcançar o pico do Cantagalo. "Há uma clareira lá em cima e um foco de incêndio, mas não encontramos nada, nenhum pedaço de avião", disse o soldado Edival. A orientação agora é aguardar um possível comunicado do desaparecimento de uma aeronave. Neste caso, as buscas seriam retomadas. Ontem à noite, o diretor da pista de aviação de Itapoá, Daltro Menezes, informou que dois pilotos que se deslocavam da cidade em direção a Curitiba, pouco antes de ter ocorrido a explosão no Cantagalo, ouviram pelo rádio um pedido de socorro de uma terceira aeronave. O avião, que seria procedente de Blumenau, estaria enfrentando problemas técnicos. As informações são do site do Diário Catarinense.