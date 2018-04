Bombeiros no Rio continuam a receber apoio da população

RIO - Mesmo depois de terem sido chamados de "vândalos" pelo governador Sérgio Cabral (PMDB) após a invasão do Quartel Central da corporação, os bombeiros do Rio de Janeiro, em campanha salarial desde abril, contam com a simpatia de boa parte da população carioca. As fitas vermelhas, marca registrada do movimento, podem ser vistas amarradas em carros e ônibus, principalmente no centro e na zona sul da cidade.

Nas redes sociais, cresce o apoio aos manifestantes. A própria marcha em comemoração à libertação dos 431 presos, no domingo, 12, na Praia de Copacabana, da qual participaram 27 mil pessoas, começou com um "chamado" no Facebook.

Até o técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, já manifestou apoio à causa. Durante treino na Praia do Recreio, na zona oeste, jogadores e comissão técnica rubro-negros foram abordados por guarda-vidas. Um deles ofereceu a Luxemburgo a fitinha vermelha, que aceitou o presente e amarrou no pulso. Atores da Rede Globo gravaram um vídeo, que circula na internet, de apoio aos bombeiros.