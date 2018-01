Bombeiros procuram corpo de criança no rio Pinheiros Várias viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham desde o início da manhã na busca de uma criança que teria sido jogada no Rio Pinheiros, em São Paulo. Os bombeiros foram acionados pouco antes das 10h, pelo telefone, por um taxista que disse ter visto uma mulher não identificada jogando uma criança no rio, nas proximidades da ponte Eusébio Matoso, na zona sul da cidade. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia, chegaram a ir para o local para uma varredura por terra e ar, mas até o início da tarde a criança ainda não havia sido encontrada. A assessoria dos bombeiros informou que as buscas deverão continuar, com um número reduzido de contingente, até que seja encontrado algum indício que comprove a informação do taxista .