Bombeiros procuram desaparecidos em deslizamento de porto no Amapá

MACAPÁ - Os corpos de seis trabalhadores continuam desaparecidos, após desabamento no porto da mineradora Anglous Ferrous, em Santana, a 24 quilômetros de Macapá, no Amapá. O acidente aconteceu a quinta-feira, 28. Os bombeiros reiniciaram as buscas na manhã desta sexta-feira, 29.

Estas pessoas trabalhavam no porto de embarque e desembarque da mineradora Anglous Ferrous quando houve o deslizamento de terra, levando seis delas e mais alguns equipamentos para o fundo do rio Amazonas.

No momento do acidente, os trabalhadores faziam carregamento de 45 toneladas de minério de ferro para a China. Segundo a empresa, uma forte onda provocou o desmoronamento de terras na encosta e a consequência foi o desabamento do píer.