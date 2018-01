Bombeiros procuram homem desaparecido em naufrágio

As equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomaram às 6 horas desta quinta-feira, 18, as buscas ao desaparecido de um naufrágio ocorrido na tarde da última terça-feira, 16, em Palmas, no Tocantins.

Francisco Ribeiro, de 41 anos, era piloto da embarcação que naufragou no acidente que matou o ator e humorista Arnaud Rodrigues, no lago da Usina Hidrelétrica de Lajeado, a 20 quilômetros de Palmas. Eles retornavam de uma confraternização numa chácara às margens do reservatório quando ocorreu o naufrágio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na hora do acidente, 11 pessoas estavam na embarcação, entre elas quatro crianças, duas netas de Rodrigues. O grupo foi retirado da água por pessoas que estavam às margens do lago e viram o naufrágio.