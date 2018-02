Bombeiros registram 11 afogamentos no carnaval da Bahia O Corpo de Bombeiros da Bahia registrou 11 casos de afogamento entre quinta-feira e sábado, 17, sem nenhuma morte. Todos os casos ocorreram na praia do Farol da Barra. A maioria das vítimas estava alcoolizada. Foram duas ocorrências na quinta-feira, quatro na sexta e cinco, no sábado. Segundo os bombeiros, a tendência é que o número de afogamentos cresça até o final do feriado.