Bombeiros resgatam corpo da terceira vítima do acidente O corpo do motorista do Consórcio Via Amarela Francisco Sabino Torres, de 47 anos, foi encontrado na madrugada desta quarta-feira pela equipe de resgate. O corpo foi retirado do local do acidente por volta das 6h30, quando saiu dentro de um carro do Instituto Médico Legal. As suspeitas de que mais uma vítima foi localizada foram reforçadas com a chegada de um carro do IML por volta das 5h45. O veículo encostou em uma das bordas da cratera na saída para a Marginal Pinheiros, ao lado do Edifício Passarelli. Por volta das 3h30 da madrugada, a equipe removeu um caminhão do consórcio responsável pela obra da futura Estação Pinheiros da Linha 4-Amarela do Metrô, que estava próximo à grua. O veículo foi retirado após cães farejadores se concentrarem na região, o que chamou a atenção do Corpo de Bombeiros. De acordo com o operário do consórcio, o corpo do motorista não foi localizado próximo ao local que estava o caminhão. Na noite da terça-feira, o corpo da advogada Valéria Alves Marmite, 37 anos, a segunda vítima identificada do acidente ocorrido nas obras do Metrô, foi retirado de dentro do microônibus soterrado. Mãe de três filhos, Valéria trabalhava na região de Pinheiros e não dava notícias desde a tarde de sexta-feira, quando ocorreu o acidente. O corpo da advogada foi encontrado na tarde de segunda-feira dentro do microônibus, mas devido ao risco de novos desabamentos, os bombeiros tiveram dificuldades para retirá-lo antes. Na madrugada de segunda-feira, 15, as equipes de resgate encontraram o corpo da aposentada Abigail Rossi de Azevedo, 75 anos, depois de quase 70 horas do deslizamento, que aconteceu na tarde de sexta-feira. Continuam desaparecidos o cobrador do microônibus soterrado Wescley Adriano da Silva, de 22 anos, o motorista Reinaldo Leite, de 40 anos, o agente de controle ambiental Marcio Alambert, de 39 anos, e supostos passageiros da van. Esta matéria foi atualizada às 7h37 para acréscimo de informações.