Bombeiros resgatam corpo no rio Mogi-Guaçu O Corpo de Bombeiros encontrou no início da tarde deste domingo o corpo de um homem que caiu ontem no Rio Mogi-Guaçu, em Pitangueiras, no interior paulista. Segundo a Polícia Militar, o corpo do funcionário da empresa Alfageos, de Barueri (SP) foi encontrado às margens de um rancho na Usina Barbacena, em Pontal, longe do local do acidente. Três funcionários da Alfageos trabalhavam no rio quando a plataforma onde estavam virou. Os empregados caíram no rio, mas apenas um conseguiu se salvar. Os funcionários avaliavam as condições para a duplicação de uma ponte na região pela empresa de pedágio Via Norte. O Corpo de Bombeiros ainda não identificou se o corpo encontrado é de Osmar Fagundes ou Jorge Araújo. Luís Antônio de Oliveira, que conseguiu se salvar, continua em observação no hospital de Pitangueiras. A concessionária Via Norte informou que a responsabilidade do acidente é da empresa contratada para fazer a pesquisa no Rio Mogi. Os bombeiros acreditam que a força da correnteza pode ter provocado o acidente.