Bombeiros resgatam jovem caído de cachoeira Mário Henrique de Araújo, de 17 anos, caiu de uma cachoeira, se feriu e foi resgatado, nesta quinta-feira à tarde, de helicóptero, na Serra do Mar, na divisa entre os municípios de Rio Grande da Serra, no ABC, e Cubatão, na Baixada Santista. Ele e outras três pessoas faziam uma caminhada por uma região com várias cachoeiras quando aconteceu o acidente. Araújo caiu sobre uma plataforma de pedra, em um lugar de difícil acesso, na Cachoeira da Fumaça, uma das mais conhecidas da região. Bombeiros conseguiram chegar ao adolescente e prestar os primeiros socorros. Por volta das 15 horas um dos helicópteros da Polícia Militar foi acionado para resgatar o rapaz. "O local era íngreme e perigoso, por isso tivemos que içá-lo com cabos", disse o tenente Wagner José da Silva, co-piloto do helicóptero do Grupo de Radiopatrulhamento Aéreo da PM. Com suspeita de lesão na coluna, o rapaz foi levado até uma área onde pôde receber atendimento médico e depois removido para a Santa Casa de Santos.