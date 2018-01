Bombeiros resgatam toda a tripulação de barco naufragado em Manaus

MANAUS - Os 45 passageiros da embarcação que naufragou na tarde sexta-feira, 7, foram salvos com a ajuda do Corpo de Bombeiros. O barco Ariaú Açú, do Hotel Ariaú Towers, virou com 39 passageiros e seis tripulantes na Praia da Lua, a cerca de 15 quilômetros de distância de Manaus. A embarcação saiu do hotel por volta das 17h e não conseguiu concluir a viagem até a capital amazonense.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, tripulantes e passageiros estão bem. "Todos estavam conscientes e alguns tinham escoriações leves, mas não se registrou nenhuma ocorrência grave", afirmou o sargento de operações do Corpo de Bombeiro Ricardo Oliveira. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, os seis passageiros que passaram pela unidade tiveram alta antes das 22h (horário local) com escoriações apenas.

Informações preliminares dão conta de que a embarcação virou e depois naufragou devido ao mau tempo decorrente de chuva e fortes ventos. "Mas os mergulhadores do Corpo de Bombeiro irão retomar as atividades e vamos verificar se a embarcação não estava com excesso de passageiros. Sabemos que o Ariaú é uma empresa séria, mas precisamos esclarecer detalhes sobre o acidente", disse

Nascimento disse ainda que o resgate dos passageiros e tripulantes foi rápido, pois outras embarcações estavam próximas ao local do acidente e rapidamente o Corpo de Bombeiro, Marinha, Policia Militar Ambiental e Samu atenderam ao chamado de resgate. O barco foi amarrado antes de afundar completamente e será guinchado neste domingo.