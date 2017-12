Bombeiros retiram um corpo de acidente com avião da TAM Os bombeiros retiraram um corpo do local do acidente com um avião da TAM no aeroporto de Congonhas nesta terça-feira, informou a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública à Reuters por telefone. Segundo a secretaria, 46 viaturas e 140 homens dos bombeiros estão no local. (Por Eduardo Simões)