Bombeiros retomam buscas a desaparecidos em naufrágio

Equipes do Corpo de Bombeiros do Amazonas retomaram na manhã desta quinta-feira, 11, as buscas por dois desaparecidos em um naufrágio no Rio Solimões, ocorrido na madrugada de quarta, 10.

A embarcação saiu de Manaus e afundou parcialmente depois de bater no tronco de uma árvore na boca do Rio Anamã, no município de Anori. De acordo com os bombeiros, 92 pessoas estavam no barco no momento do acidente. No total, 90 pessoas foram resgatadas por ocupantes de outro barco que passava pelo local.

Quatro mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Manaus e equipes da Marinha do Brasil participam das buscas aos dois tripulantes que continuam desaparecidos.

Nesta quinta, as equipes vão realizar as buscas em camarotes e no porão de carga do barco para verificar se as vítimas ficaram presas. Depois, serão feitas varreduras nas margens e no leito do rio.