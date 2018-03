Bombeiros retomam buscas a possíveis destroços de helicóptero no Rio

Os bombeiros de Angra dos Reis, no Rio, retomaram por volta das 7 horas desta quinta-feira, 22, as buscas aos possíveis destroços de uma aeronave que teria caído na tarde de ontem na região.

De acordo com os bombeiros, as equipes receberam um chamado de um grupo de hóspedes do Resort Club Med de Mangaratiba. Segundo eles, um helicóptero teria caído na baía de Ilha Grande e o piloto teria sido salvo por pescadores do local.

As buscas começaram por volta das 18 horas, mas devido ao anoitecer foram logo encerradas, sem que fossem encontrados vestígios de acidente, segundo os bombeiros.

Os hóspedes também não souberam informar para qual hospital a vítima da queda da aeronave foi encaminhada. Segundo os bombeiros, após contato com todos os hospitais da região, o piloto não foi localizado.

O acidente também foi não registrado pelo piloto, segundo os bombeiros, que desconfiam se tratar de um trote. A Central de Comunicação da Aeronáutica afirmou que não registrou nenhuma ocorrência na região, e a assessoria de imprensa da Capitania dos Portos do Rio não foi localizada para passar outras informações.