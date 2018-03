Bombeiros retomam trabalhos para apagar focos de incêndio no Rio

SÃO PAULO - Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Rio retomou na manhã desta segunda-feira, 21, os trabalhos de combate aos pequenos focos de incêndio que persistem no Morro dos Cabritos, em Copacabana, na zona sul do Rio.

Segundo a assessoria dos bombeiros, a equipe de Copacabana tem a ajuda de um helicóptero Águia, que continuará usando água retirada da Lagoa Rodrigo de Freitas para combater o fogo.

O fogo atingiu cerca de 40 mil metros quadrados, o equivalente a quatro campos de futebol, da encosta do Morro dos Cabritos voltada para a Lagoa Rodrigo de Freitas, uma área de proteção ambiental.

O fogo, que teria sido causado pela queda de um balão, começou por volta das 22 horas de anteontem e assustou moradores do entorno. Ninguém ficou ferido, mas muitos saíram de suas casas na madrugada.