Bombeiros tentam controlar dois incêndios no Distrito Federal

SÃO PAULO - Os bombeiros estão empenhados no controle de dois incêndios no Distrito Federal nesta quinta-feira, 8. Um deles, na Floresta Nacional de Brasília, começou nesta quarta-feira, 7, e havia sido controlado por volta das 7h desta quinta-feira, 8. O fogo, porém, voltou a queimar. Há cinco viaturas no local, às margens da BR 070, na altura do município de Taguatinga.

O outro incêndio acontece no Jardim Botânico e, segundo o Corpo de Bombeiros, é de difícil controle. Há nove viaturas empenhadas no combate ao fogo. A fumaça está próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília, mas segundo a Infraero não atrapalhava as operações por volta das 16h.