Bombeiros vistoriam galeria com fumaça na Avenida Ipiranga Soldados do Corpo de Bombeiros e homens da Eletropaulo vistoriavam no começo da manhã desta quarta-feira, 21, uma galeria subterrânea de energia elétrica, na região central de São Paulo. De acordo com os bombeiros, havia muita fumaça saindo da galeria situada na Avenida Ipiranga, 344. Existia a suspeita de que o problema estivesse em um transformador. Porém, segundo a Eletropaulo, a situação foi causada por conta do acúmulo de lixo no local e provavelmente uma bituca de cigarro acabou provocando um incêndio. Por medida de segurança, a Eletropaulo desligou os equipamentos existentes naquela área para possibilitar o trabalho dos bombeiros, mas nenhum maquinário chegou a ser danificado. Texto ampliado às 8h56 para acréscimo de informações.