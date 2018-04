Bope apreende 509 pedras de crack em operação no Caju

Policiais militares do Batalhão de Operações Policias Militares (Bope) apreenderam na madrugada desta quinta-feira, 13, 509 pedras de crack em operação na Comunidade do Caju, no Rio.

Segundo a PM, houve confronto na chegada dos policiais à comunidade e um suspeito foi ferido e socorrido ao Hospital Geral de Bonsucesso.

Com o criminoso foram encontrados, além das pedras de crack, 68 sacolés de maconha, 57 papelotes de cocaína, uma pistola Taurus .40, três rádios transmissores e carregadores de diversos calibres. Uma moto Yamaha ano 2005 roubada também foi recuperada.