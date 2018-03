BOPE destrói casamata do tráfico na Vila Cruzeiro

De acordo com a Polícia Militar, o BOPE e as Forças de Paz, formadas pelas Polícias Civil, Militar, Federal e Forças Armadas, continuam nos Complexos do Alemão e da Penha em busca de criminosos e drogas.

Nesta madrugada, policiais militares trocaram tiros com criminosos no Complexo do Alemão. Ainda segundo a PM, o tiroteio ocorreu por volta da 1h30, na favela da Fazendinha. Ninguém ficou ferido e ainda não há informação sobre presos. Um balanço parcial das operações desta quarta-feira deve sair no período da tarde.