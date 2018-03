Bope faz incursão em favela do Rio para instalação de UPP

SÃO PAULO - Cerca de 120 policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Rio realizam na manhã desta sexta-feira, 30, uma grande incursão no Morro do Salgueiro, na Tijuca, na zona norte do Rio.

A ação da polícia faz parte do cronograma da Secretaria de Segurança de instalar uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na Grande Tijuca e faz parte da primeira das três fases de implantação de uma UPP.

Com a futura UPP do Salgueiro, que deve alcançar uma população estimada em quatro mil pessoas, o projeto passará a contar oficialmente com 11 sedes (quatro delas na Zona Norte da cidade), 29 comunidades e cerca de 155 mil pessoas beneficiadas diretamente.