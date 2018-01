Bope faz operação no Pavão-Pavãozinho e há tiroteio

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 9º Batalhão da Polícia Militar fazem desde a madrugada desta quarta-feira, 2, uma operação no Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na zona sul do Rio.

Ao chegarem ao local, houve tiroteio entre os policiais e traficantes mas ainda não há informações sobre feridos ou presos, segundo a Polícia Militar.

A operação para coibir o narcotráfico e prender criminosos, segundo a PM, conta com o apoio de um helicóptero e um carro blindado. A operação continua na manhã desta quarta-feira.

Os policiais militares também estão posicionados nos acessos dos morros do Juramento, em Vicente de Carvalho, Serrinha e Cajueiro, em Madureira, para evitar fugas ou entradas de suspeitos nos locais.