Bope ocupa a Vila Cruzeiro para fazer operação

Os policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) ocuparam a Vila Cruzeiro, no subúrbio do Rio, na manhã desta quinta-feira, 28, dando prosseguimento à operação feita pelos policiais desde o último dia 19, segundo informações do Bope. A operação teve início após a descoberta de um sistema de câmeras de vigilância na Vila Cruzeiro, usado por traficantes da região, no último dia 19. Ainda não há informações sobre troca de tiros, nem de prisões e apreensões.