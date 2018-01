Botando o carro na avenida Se cruzar pelas ruas da cidade com uma carreta transportando estruturas cobertas com sacos de lixo preto, não se assuste. São os carros alegóricos das escolas de samba que começaram a ser levados para o sambódromo do Anhembi, na zona norte. Ontem, foi a vez das escolas Tom Maior, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tucuruvi e Império de Casa Verde levarem parte dos carros alegóricos para o Anhembi. Em geral, as alegorias são transportadas em até três dias diferentes. O transporte dos carros ocorre até o dia 17, das 23 às 5 horas. TOM MAIOR - Transporte de alegorias ocorre entre 23 e 5 horas