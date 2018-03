Bote é avistado em alto-mar O avião Hércules C 130 que avistou os destroços do Airbus A330 da Air France durante a madrugada de ontem retornou à Base Aérea de Natal às 15 horas de ontem. Os tripulantes traziam fotos do local e durante o dia a informação era que se tratavam de manchas de óleo e de imagens de navios mercantes. No entanto, já existiam rumores da identificação do avião. As imagens não foram divulgadas. Entre os vestígios observados, havia um bote salva-vidas aberto. "Por isso não podemos descartar essa possibilidade (de encontrar sobreviventes). Existiam quatro botes no voo e, se só um foi avistado, outros podem estar perdidos no mar", disse um tenente ao Estado, que pediu para não ser identificado. Há ainda a possibilidade de que os botes tenham se desprendido dos bancos na queda. No entanto, o procedimento padrão em caso de evacuação, caso existisse um tripulante da Air France em um dos botes, seria amarrar as embarcações umas as outras. Em cada um deles cabem 35 pessoas. A possibilidade é considerada remotíssima por especialistas.