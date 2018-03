Bourbon Pompeia: Pacote completo Antes: até a inauguração, não era bem-vindo por muitos moradores da região. Depois: já consolidado, deve ganhar um teatro neste semestre De março do ano passado para cá, o Bourbon Pompeia se consolidou como uma ótima opção de compras e de lazer para quem vive na região de Perdizes. O shopping tem um bom mix de lojas populares e grifes internacionais, o que atrai um público variado. Quem está em paz com o bolso pode aproveitar lojas como AIX Armani Exchange, Victor Hugo, Carlos Miele, Le Lis Blanc, Brooksfield, Anna Pegova e Victor Hugo, entre outras. Mas há também as redes C&A, Renner, Riachuelo e Zara. A praça de alimentação é ampla, iluminada e há bons restaurantes espalhados entre as lojas, como Almanara, America, Andiamo, Outback e Owan. Entre as opções culturais, há uma unidade da Livraria Cultura e as salas do Espaço Unibanco (eleito pelo Guia o melhor cinema da cidade, em sua avaliação anual das salas). É ali que está a única sala de cinema do país equipada com a tecnologia Imax - para projeções de alta qualidade. Fundação: 28/3/2008 Área: 185.305m2 Lojas: 210 Salas de cinema: 11 Vagas: 3.010 Estacionamento: R$ 5 (3 horas) 3 R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 3874-5050. 10h/22h (dom. e fer., 12h/22h). www.bourbonpompeia.com.br Pelos corredores Apenas das muitas grifes chiques, o Bourbon não é um shopping para quem está interessado apenas em comprar. Os corredores largos e de iluminação suave proporcionam um passeio agradável a qualquer visitante. As escadas rolantes contínuas facilitam o percurso entre um piso e outro. Mães acompanhadas de bebês não precisam perder tempo procurando pelo balcão de empréstimo de carrinhos: ele fica próximo à entrada principal, na central de informações. Além disso, o shopping tem dois fraldários, um no piso Turiaçu e outro no Perdizes. Já os adolescentes não tem muitas opções de diversão - resta a eles aproveitar as salas de cinema. Um novo palco Para completar sua estrutura para atrações culturais, o Bourbon Pompeia corre para terminar, ainda neste semestre, o seu teatro. Com 1.500 lugares, ele terá capacidade para receber espetáculos diversos, como shows, óperas e sessões especiais de cinema. O palco vai ter 600m2 e uma boca de cena de 16m de largura por 8,5m de altura. Seus camarins terão capacidade para comportar até 120 pessoas. O sistema de ar-condicionado foi divido por áreas: assim, o palco, a plateia, as frisas e os balcões poderão ter, cada um, uma temperatura diferente. Estilo sulista O Bourbon Pompeia é um empreendimento do Grupo Zaffari, tradicional no Rio Grande do Sul. O shopping abriga o primeiro hipermercado do grupo em São Paulo. Ele é mais interessante do que as redes daqui: há bons produtos que você não encontra em qualquer supermercado e a decoração é mais rústica (e agradável). Além, disso tudo é muito bem-organizado - não demora muito para que o cliente encontre o que está procurando. Sem rivalidade O shopping diz que nunca houve incidentes violentos ali. Mas a placa ?Proibida a circulação de torcidas organizadas? relembra que o vizinho é o Parque Antártica. Brinquedos de adulto Para cozinhar O Bourbon é o primeiro shopping a ter uma franquia da grife de utensílios de cozinha Zwilling - que vende panelas, facas e amoladores sofisticados. Outra loja do ramo de produtos para a casa que está ali é o Espaço Santa Helena, onde também é possível achar artigos importados. Para voar Na Wings Modelismo, você pode comprar um avião por R$ 10 mil. O brinquedo luxuoso é para ?pilotos? que já têm muita experiência no manejo do controle remoto, mas a loja também tem modelos para iniciantes. Ali, você encontra ainda carros de modelismo e de autorama.