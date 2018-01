BR-101 é liberada após engavetamento na Bahia

São Paulo, 25 - A Rodovia BR-101, no trecho de Itamaraju, região de Porto Seguro, no sul da Bahia, foi liberada por volta de 12h30 desta sexta-feira, 25, após um grave acidente que deixou 11 mortos e vários feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por volta das 10h, nove veículos se envolveram em um engavetamento, na altura do km 816, quando uma cegonheira reduziu a velocidade por conta da forte neblina que atingia a região. Um ônibus que vinha atrás bateu na traseira da carreta.

Os passageiros do coletivo desceram e foram atropelados por outros ônibus que vinham atrás e acabaram batendo ao tentar desviar, segundo a PRF. Os ônibus transportavam trabalhadores rurais que seguiam para a colheita do café em diversas fazendas da região. No total, seis ônibus, uma cegonheira, que fugiu do local do acidente, uma viatura da polícia militar e um veículo de passeio se envolveram na colisão.

Identificados. Seis vítimas fatais já foram identificadas segundo a PRF: Maria de Jesus Santos, Humberto Claudio de Jesus Souza, Marilson Santos no Nascimento, Sebastião Brito Silva, Valmir Ribeiro da Silva e uma mulher que ainda não teve o nome divulgado.