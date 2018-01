BR-101 é totalmente interditada em Santa Catarina

A pista da BR-101, em Santa Catarina, foi totalmente interditada na tarde deste sábado, 12, entre os quilômetros 404 e 410, entre Maracajá e Araranguá, no sul do Estado.

Veja também:

Santa Catarina libera R$ 2 milhões para vítimas do tornado

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, desde às 6 horas da manhã deste sábado, as águas do Rio Araranguá haviam alagado a via apenas na altura do quilômetro 404. Às 13 horas, o trânsito passou a ser alternado por um elevado.

A interdição total entre as regiões de Maracajá e Araranguá foi necessária após o rio transbordar em outras áreas, onde não há viaduto para desviar os veículos. A Polícia Rodoviária afirmou que a liberação da via depende das condições climáticas.

Ao menos nove famílias do bairro Barranca, localizado às margens do rio, foram retiradas de suas casas. No município, há cerca de 332 desabrigados e 48 desalojados.