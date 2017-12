BR 101 será reaberta neste domingo

A BR 101, interditada no quilômetro 235 havia uma semana, na Grande Florianópolis, será definitivamente reaberta neste domingo, 30, a partir das 20 horas. A rodovia é única ligação litorânea com o Sul do Brasil. Um deslizamento de barreira cobriu cerca de 200 metros das duas pistas. Ela foi reaberta, alternadamente, em uma pista por cerca de 10 horas na quinta-feira, 27, para liberar somente os caminhões que estavam parados há quatro dias nos dois sentidos. Um protesto no km 216 contra a lentidão dos trabalhos foi feito pelos caminhoneiros parados na tarde deste domingo. Eles bloquearam a rodovia exigindo a liberação da estrada impedindo, inclusive, o tráfego de caminhões que transportavam o asfalto para finalizar o conserto do km 235. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Na oportunidade, o Superintedente do DNIT, João José e representantes da PRF negociaram com os caminhoneiros para a liberação da pista, explicando que o Morro dos Cavalos só seria liberado quando tivesse segurança total para o tráfego.