BR-101 tem 25 km de filas após liberação em Palhoça-SC

O congestionamento na Rodovia BR-101, na região de Palhoça, Santa Catarina, chegava a 25 quilômetros nos dois sentidos da via, por volta das 22 horas deste domingo, 30, após ser liberada totalmente com a retirada da barreira que bloqueou o trecho do km 235 havia uma semana. Segundo estimativa da Polícia Rodoviária Federal, a lentidão deve durar por toda a noite, com o tráfego dos veículos que estavam represados nos postos de combustíveis entre o Rio Grande do Sul e Paraná. A PRF solicita aos motoristas que não tiverem urgência nos deslocamentos que o façam a partir de amanhã, com mais segurança, pois os comboios se deslocam de forma lenta, não permitindo ultrapassagens e o estado da rodovia no trecho em obras deixa o local ainda mais perigoso. O trecho que estava interditado na Rodovia BR-101, na região de Palhoça, foi totalmente liberado às 19h40, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Uma rocha e o desmoronamento de terra interditaram as pistas na altura do km 235, na região de Morro dos Cavalos.