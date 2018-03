BR-116 é interditada em Minas Gerais para retirada de terra O trecho da BR-116, próximo a São Francisco do Glória, na zona da mata de Minas Gerais, foi interditado em seus dois sentidos, na manhã desta sexta-feira, pela Polícia Rodoviária Federal, devido à queda de uma barreira na via. Segundo a PRF, a interdição foi feita para a retirada da terra, que impede o trânsito da via. A previsão é a de que as pistas sejam liberadas por volta do meio-dia. Por volta das 9h30, havia congestionamento de cerca de cinco quilômetros nos dois sentidos da rodovia.