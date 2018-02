BRA foi a empresa que teve mais vôos atrasados, diz Procon A equipe de plantão da Fundação Procon no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informou que a companhia aérea BRA foi a que mais atrasou vôos durante o feriado prolongado de carnaval no aeroporto, segundo informações da Rádio Eldorado. No entanto, a empresa não sofreu qualquer tipo de sanção porque os atrasos não ultrapassaram o limite de quatro horas. Por volta das 9h50 desta quarta-feira, 21, não havia filas para check-in e o movimento de passageiros era tranqüilo no Aeroporto de Guarulhos. O vôo 1973 da Gol, vindo de Natal, deveria ter pousado às 7 horas, mas só aterrissou às 8h30. Apenas dois vôos estavam atrasados por volta das 9h50 no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo - uma partida e uma chegada. A viagem fora do horário programado era o vôo 1241 da Gol, com destino a Porto Alegre, que deveria ter decolado às 8h25 e tinha mais de uma hora de atraso. A chegada atrasada era o vôo 3036 da TAM, vindo de Joinville, que deveria ter pousado às 7h25 e estava mais de duas horas fora do horário previsto. A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) não registrou vôos cancelados. O movimento aumentou nas últimas horas e o tempo de espera nas filas para o check-in da Gol e da TAM chegava a dez minutos, mas não havia dificuldades para embarque ou desembarque. A ponte aérea Rio-São Paulo operava normalmente. No Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, apenas um vôo - o 3879 da TAM para Goiânia - foi cancelado. Embarque e desembarque aconteciam normalmente e o movimento de passageiros era tranqüilo. Não havia atrasos nas partidas ou nas chegadas.