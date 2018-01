'Braço direito' do traficante 'Nem da Rocinha' é preso na Ponte Rio-Niterói

SÃO PAULO - O traficante Josemar Pereira dos Santos, de 31 anos, conhecido como "JJ", suposto "braço direito" de Antonio Francisco Bonfim Lopes, o "Nem da Rocinha", foi preso, às 21h30 de quarta-feira, 5, por investigadores da Delegacia de Icaraí (77ªDP), de Niterói, Região Metropolitana do Rio, após uma denúncia anônima que chegou aos policiais. Ao lado de "JJ" estava Osnir William de Souza, de 22 anos, conhecido como "Jogador".

A dupla foi parada na saída da Ponte Rio-Niterói, no acesso para o centro da cidade, em um Fiat Siena prata, o mesmo carro denunciado à polícia. No veículo havia duas granadas, duas pistolas, além de maconha e crack. Segundo a polícia, Josemar é o atual chefe do tráfico de drogas no Morro do Palácio, no bairro do Ingá, também em Niterói, e tem mandados de prisão expedidos por estupro e tráfico de drogas. O comparsa dele foi preso pela primeira vez.

Já o traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, o "Nem", está preso desde o dia 9 de Novembro de 2011, quando tentou escapar de um cerco policial realizado na Favela da Rocinha, no Rio.