Braços de inglesa esquartejada em GO são encontrados

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil de Goiás encontraram nesta segunda-feira, 4, os dois braços da inglesa Cara Marie Burke, de 17 anos. A jovem foi morta e esquartejada no domingo passado. O principal suspeito é seu namorado, Mohammed D'Ali Carvalho dos Santos, de 20 anos. Inicialmente, a polícia afirma que ele admitiu o assassinato. As buscas continuam, com o objetivo de encontrar ainda a cabelça e a perna direita da garota. No domingo, a perna esquerda da garota foi encontrada próxima ao Ribeirão Sozinho, na cidade de Bonfinópolis, a 33 quilômetros de Goiânia.